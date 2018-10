Olympisch kampioen Kjeld Nuis kan niet meer normaal boodschappen doen

ZOETERWOUDE - Op de schaatsbaan is er voor Kjeld Nuis niet zo gek veel veranderd, daarnaast des te meer. De sprinter uit Zoeterwoude kan met zijn twee gouden olympische medailles niet meer anoniem over straat. 'Boodschappen doen duurt nu ongeveer een uur. Veel mensen willen laten weten dat ze hebben genoten van mijn races, dat is leuk', zei Nuis dinsdag in Wolvega, waar hij met zijn collega's van Team LottoNL-Jumbo vooruit keek op het nieuwe seizoen.

De pupil van de Haagse coach Jac Orie, die bij de Winterspelen in Pyeongchang begin dit jaar zowel de 1000 als 1500 meter won, kreeg veel verzoeken vanuit de media. Hij ging niet overal op in, dat was niet te doen. 'Ik heb ongeveer 90 procent afgezegd. Als ik overal op in zou gaan, had ik er naast het schaatsen een fulltimebaan bij', aldus Nuis, die op tv onder meer te zien was bij de programma's Ranking the Stars en Linda's Zomerweek.

Moeite om zich op te laden voor het komende na-olympische seizoen heeft Nuis naar eigen zeggen niet. 'Buiten de schaatsbaan is veel veranderd, maar verder niet. Ik merkte laatst al weer dat ik van een trainingsrit net zo zenuwachtig kan worden als van een grote wedstrijd in een uitverkocht Thialf', aldus de in Leiden geboren schaatser.

'Nog steeds oogkleppen op'

'Ik heb nog steeds oogkleppen op als ik op de baan sta. Ik heb de afgelopen periode gedaan wat ik leuk vond, maar het is fijn om nu te merken dat ik nog steeds supersnel ben.'

LEES OOK: