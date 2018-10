Ontroerende actie van de kerk voor Armeens gezin, maar heeft het wel zin?

DEN HAAG - De kerkdienst voor het Armeense gezin Tamrazyan in Den Haag is nog altijd in volle gang. Door een onafgebroken kerkdienst te organiseren hopen gelovigen uitzetting van het gezin te voorkomen. De Armeense Haryarpi Tamrazyan (21) kwam negen jaar geleden met haar vader, moeder, broertje (19) en zusje (14) naar Nederland. Nu heeft de Nederlandse staat besloten dat het gezin weer terug moet.

Het gezin vroeg asiel aan in Nederland omdat de vader lid was van de politieke oppositie in Armenië. Ze denken nog steeds niet veilig te zijn als ze terugkeren. Dochter Haryarpi, studente aan de Universiteit in Tilburg en lid van de Christen Unie deed een oproep voor hulp.

Wat volgde is een golf van demonstraties. Al ruim een maand leeft de Armeense familie Tamrazyan tussen hoop en vrees. Bijgestaan door organisaties als Defence for Children en De Goede Zaak strijdt het gezin tegen uitzetting. Dat doen ze door zich te beroepen op het kinderpardon. Meerdere demonstraties en kerklezingen moeten nu voorkomen dat het gezin terug moet naar Armenië. Maar hoe onveilig is het nog in Armenië?



Minder vluchtelingen dan uit andere landen

Cijfers van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) laten zien dat er afgelopen jaar relatief weinig mensen uit Armenië naar Nederland zijn gevlucht: 57 om precies te zijn. Dat is weinig vergeleken bij de aantallen vluchtelingen uit andere landen. 1080 uit Eritrea, 1188 uit Iran en uit Syrië kwamen er 2232 vluchtelingen, op het totaal van 14545 vluchtelingen.

'Het gaat goed met Armenië’, dat is de conclusie die Inge Drost, Secretaris Armeense Vereniging Abovian/FAON trekt. Drost die de ontwikkelingen in Armenië op de voet volgt spreekt van een grote, hoopvolle verandering in Armenië. ‘Het is prachtig om te zien. Er is niet één druppel bloed gevloeid en dat komt omdat een groot gedeelte van de bevolking hierachter staat.’ De verandering waarover ze spreekt vond plaats afgelopen mei 2018. Toen na tien jaar premier Serzj Sarkisian (Republikeinse Partij HHK) onder grote druk aftreedt. De oppositie onder leiding van Nikol Pasjinian neemt het stokje over. De Armeniërs zien de toekomst na deze ‘fluwelen revolutie’ weer hoopvol tegemoet, zegt Drost.



Haagse kerk schiet de familie Tamrazyan te hulp met kerkasiel

‘Met dit kerkasiel willen we een signaal afgeven dat de regeling kinderpardon die er nu is, niet werkt’, legt Theo Hettema van de Protestantse Kerk Den Haag de nieuwe opvang uit. ‘Er moet iets gebeuren’ volgens hem. Daarmee wijst hij indirect naar de eerdere discussie rond de eveneens Armeense kinderen Lili en Howick. Die mochten na lang protest en zelfs onderduiken toch blijven. De hoop is dat ook het gezin Tamrazyan onder een uitzetting kan uitkomen.



Is er hoop voor de familie Tamrazyan?

De kans dat er geen uitzetting komt, lijkt klein. Het gaat hier namelijk om twee verschillende asielzaken, die zich moeilijk laten vergelijken. Al was het alleen al door de jonge leeftijd van Lili (12) en Howick (13) en het feit dat zij niet in Armenië zijn geboren en de taal niet spreken. Argumenten die de familie Tamrazyan niet kan inbrengen.

De IND geeft geen tekst en uitleg ‘over individuele zaken’ en in tegenstelling tot andere asielzaken zijn uitspraken van verschillende rechterlijke instanties niet openbaar gemaakt. Volgens oudste dochter Hayarpi is dat om ‘privacyredenen’ niet gedaan.



‘Economisch gezien is het moeilijker maar politiek gezien is het veilig’

De zaak van Haryarpi en haar familie volgt de Armeense vereniging Abovian op afstand. Drost: ‘Ik heb ongelooflijk veel begrip voor het feit dat ze hier willen blijven. Toch is het belangrijk dat iedereen dezelfde behandeling krijgt. De hulp die ze krijgen van de kerk is ontroerend, maar het kan er ook voor zorgen dat mensen zich slechter bij de beslissing neer kunnen leggen. Wij zijn bang dat er een beeld ontstaat van Armeniërs die buiten de wet omgaat.’

