Langere ijsbaan Leiden definitief van de baan

LEIDEN - Er komt definitief geen 333-meter ijsbaan in Leiden. Dat heeft het gemeentebestuur dinsdagmiddag bekendgemaakt. Dat meldt mediapartner Unity.Nu.

Volgens de wethouder is er onvoldoende bijdrage vanuit de regio om een langere ijsbaan te realiseren.

In Leiden komt een 250-meter ijsbaan. De ijsverenigingen wilden een 333-meter ijsbaan om grotere wedstrijden te kunnen schaatsen. Dat kan Leiden niet betalen en daarom is regiogemeenten gevraagd om bij te dragen. Regiogemeenten zouden moeten gaan meebetalen. Een deel van de gemeenten is hier wel toe bereid, maar een deel ook niet.

Vorige week werd al bekend dat Alphen aan den Rijn nog niet wilde meebetalen aan de nieuwe ijshal in Leiden. Ook Katwijk heeft dat besluit uitgesteld. Ook hebben een aantal gemeenten besloten niet mee te betalen. Hiermee zit een flink gat in de begroting. Dus heeft de wethouder de moeilijke beslissing genomen om voor een 250-meterbaan te kiezen.

In november gaat een 'uitvoeringsbesluit' naar de gemeenteraad.

