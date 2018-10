Haagse voetbalclub ESDO eist vertrek motorrijschoolhouder

DEN HAAG - Het nieuwe bestuur van de in opspraak geraakte voetbalclub ESDO uit Den Haag laat een frisse wind waaien, en wil dat ook een motorrijschoolhouder van haar terrein aan de Hengelolaan vertrekt. De man laat zich echter niet wegjagen.

Deze zomer bleek dat ESDO teveel geld van de gemeente had gevraagd voor de oudere leden die een Ooievaarspas hebben. Een nieuw bestuur probeert de relatie met de gemeente te herstellen en heeft een eind gemaakt aan de ongecontroleerde feesten die in het clubgebouw werden gehouden.

Verder wil het bestuur dat een Haagse motorrijschoolhouder van het clubterrein vertrekt. De man kreeg in het verleden van de inmiddels opgestapte clubvoorzitter toestemming om enkele motoren in het clubgebouw te stallen. 'De oud-voorzitter is zijn boekje te buiten gegaan', zei de advocaat van de ESDO dinsdag bij de Haagse rechtbank, tijdens een kort geding tegen de motorrijschoolhouder.



'Kraker in het clubgebouw'

De oud-voorzitter had volgens ESDO een vriendendienst bewezen aan de motorrijschoolhouder, terwijl de rest van de club er niets van wist. De motorrijschoolouder zou in het clubgebouw gebruik maken van de kantine en andere faciliteiten, terwijl hij er ook nooit toestemming voor heeft gekregen. 'Het is alsof een kraker in het clubgebouw zit', meent de ESDO-advocaat.

Zijn rijlessen met ongeoefende motorrijders bij het clubgebouw zouden gevaar veroorzaken. 'Er hebben al verschillende bijna-ongelukken plaatsgevonden.' De motorijschoolhouders reageerde dat de lessen gegeven worden op openbaar terrein, op parkeerplekken bij de voetbalvelden. Dat gebeurt op tijdstippen dat er geen trainingen of wedstrijden zijn, zei de Hagenaar.



Huurovereenkomst

Hij bestreed ook dat hij gebruik maakt van allerlei faciliteiten in het clubgebouw. 'Ik ga er alleen wel eens naar het toilet.' De advocaat van de motorijschoolhouder beweerde tijdens de rechtszaak dat er sprake is van een huurovereenkomst tussen zijn cliënt en voetbalvereniging. De motorrijschoolhouder zou ook netjes huur betaald hebben.

ESDO zou de motorijschoolhouder daarom niet zomaar van het clubterrein kunnen zetten. Over twee weken doet de rechter uitspraak.

