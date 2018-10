Extra bezuinigingen op zwembad Voorschoten onmogelijk

VOORSCHOTEN - Er kan niet nog meer bezuinigd worden op zwembad Het Wedde in Voorschoten. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente. Sterker nog: het zwembad blijkt zelfs een succesformule in handen te hebben die zeer efficiënt met de financiën omgaat. Ondanks dat, moet er meer geld naar het zwembad als de gemeente het wil behouden.

Het onderzoek kwam voort uit de wens van de gemeente. Die wilde bekijken of het zwembad misschien toch open kan blijven met minder dan vier ton subsidie. Ze riepen daarvoor een speciale onderzoeksgroep in het leven. De conclusie van de projectgroep is duidelijk: als Voorschoten het zwembad wil behouden, zal de gemeente er geld voor moeten vinden.

‘Daar waren wij zelf natuurlijk al van overtuigd’, zegt Gerard van Hal directeur van zwembad Het Wedde. ‘Maar wij zijn natuurlijk belanghebbende, maar nu horen we het ook van een onafhankelijke commissie.’



‘Bovengemiddeld goed’

Volgens de onderzoeksgroep presteert het zwembad bovengemiddeld goed voor een Nederlands zwembad met 137.000 bezoekers en valt er weinig extra te bezuinigen. En dus is de gemeenteraad aan zet. Maar de raadsleden zitten in een lastig parket omdat het bad in principe al is wegbezuinigd, terwijl in de verkiezingscampagne is besloten dat het zwembad moet blijven.

‘Er zijn nog wel mogelijkheden’, denkt Sjoerd van den Dool (VVD). ‘Er zijn zwembaden die op vrijwillige basis werken en je zou ook kunnen kijken of zich hier nog marktpartijen willen vestigen om op die manier de exploitatie goedkoper te maken.’



‘Sluiting onverantwoord’

Maar volgens de projectgroep zijn er geen marktpartijen te vinden die daar brood in zien. ‘Dus dan moeten we binnen de begroting op zoek naar een potje voor het zwembad’, vindt Eric Maassen (SP). ‘Want de taskforce stelt eigenlijk dat het sluiten van het zwembad onverantwoord is.’

