LIVEBLOG: Gaat Noordwijk weer stunten tegen een profclub in de KNVB-beker? Denzel James van VV Noordwijk | Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - Om 19.45 uur speelt VV Noordwijk in de tweede ronde van het toernooi om de KNVB-beker tegen FC Twente. Noordwijk versloeg in de eerste ronde profclub Sparta Rotterdam. Zit er opnieuw een stunt in? Mis niets van het bekeravondje in Enschede via Omroep West. Vanaf 19.30 zijn we live op 89.3 FM Radio West. Daarnaast is de wedstrijd ook te volgen via dit liveblog.

Opstelling FC Twente: Drommel; Nacho, Bijen, Schenk, Maria; Van der Heyden, Hölscher, Epinosa; Cantalapiedra, Bapoh, Boere Opstelling VV Noordwijk: Rondeltap; Van Rijn, Michel, Van de Neut, Bröcker; Le Congé, Wendt, Reynaers; Achefay, James, Westdijk Beluister hier de radiouitzending (tekst gaat hieronder door):

Voorbeschouwing:

FC Twente is een geduchte tegenstander. De Tukkers werden in 2010 nog landskampioen en wonnen een jaar later het toernooi om 'de Dennenappel'. In datzelfde jaar strandde Noordwijk ook pas in de kwarfinale. Een prima prestatie voor de amateurclub. Nu is alles anders: vorig seizoen promoveerde Noordwijk naar de derde divisie, terwijl Twente degradeerde uit de eredivisie. Omroep West sprak maandagavond alvast aanvallers Denzel James en Tjeerd Westdijk. Dinsdag voor vertrek richting het oosten van het land werd aan coach Kees Zethof gevraagd hoe hij zich had voorbereid. De voorbeschouwing van Noordwijk-trainer Kees Zethof:



De voorbeschouwing van Noordwijk-aanvaller Tjeerd Westdijk:



De voorbeschouwing van Noordwijk-aanvaller Denzel James:



De voorbeschouwing van Omroep West-verslaggever Jim van der Deijl