Lees terug: Noordwijk eervol ten onder tegen Twente

DEN HAAG - Helaas! Noordwijk verloor op bezoek bij FC Twente. Lees hier alles terug over de bekerwedstrijd. Van de tactische voorbereiding van trainer Kees Zethof tot de aansluitingstreffer van Emiel Wendt.

Scoreverloop FC Twente - VV Noordwijk: 4-2 (3-1)



'27 Espinosa 1-0

'29 Aitor 2-0

'30 Wendt 2-1

'37 Espinosa 3-1

'87 Wendt 3-2

'90 Zekhnini 4-2

Drommel; Nacho ('70 Ramos), Bijen, Schenk, Maria; Van der Heyden, Hölscher, Epinosa; Cantalapiedra, Bapoh, Boere ('66 Zekhnini)

Opstelling VV Noordwijk: Rondeltap; Van Rijn ('60 Bosma), Michel, Van de Neut, Bröcker; Le Congé, Wendt, Reynaers; Achefay ('56 Van Staveren), James ('75 Van der Niet), Westdijk

Gele kaart: Peet Bijen (Twente) Rondeltap (Noordwijk)

Tweede helft:

Na 65 minuten spelen werd een doelpunt van Nick van Staveren wegens buitenspel afgekeurd. Een minuut later miste Tjeerd Westdijk een kans, door de bal over het doel te schieten. Noordwijk liet zien dat ze niet zomaar opgeven.

Het was uiteindelijk Emiel Wendt met zijn tweede die de spanning terugbracht. De boomlang aanvaller kopte raak. Drie minuten voor het laatste fluitsignaal maakte Twente-speler Rafik Zekhnini aan alle illusie een einde door de 4-2 binnen te tikken.

Eerste helft:

Voordat de wedstrijd begon werd er een minuut stilte gehouden voor FC Twente-vrijwilliger Fritz Kolenbrander. Na het eerste fluitsignaal werd er meteen druk gezet op de verdediging van Noordwijk. De kustbewoners overleefden het eerste kwartier de belegering van Overijsselse club en creërden daarna zelf kansen. Tjeerd Westdijk raakte onder andere de paal.

Nadat er dertig minuten was gevoetbald, werd er drie keer gescoord. De Spanjaarden Aitor Cantalapiedra en Javier Espinosa scoorden beide voor de gastheren. Emiel Wendt deed vervolgens wat terug voor Noordwijk, waardoor er 2-1 op het scorebord stond.

Ongeveer vijf minuten voor rust profiteerde Espinosa van verwarring in de Noordwijkse verdediging. Hij buitte een buitenspelsituatie in het voordeel van de gastheren uit en schoot de 3-1 achter doelman Roy Rondeltap. Dit was tevens de ruststand.

Voorbeschouwing:

FC Twente is een geduchte tegenstander. De Tukkers werden in 2010 nog landskampioen en wonnen een jaar later het toernooi om 'de Dennenappel'. In datzelfde jaar strandde Noordwijk ook pas in de kwarfinale. Een prima prestatie voor de amateurclub.

Nu is alles anders: vorig seizoen promoveerde Noordwijk naar de derde divisie, terwijl Twente degradeerde uit de eredivisie. Omroep West sprak maandagavond alvast aanvallers Denzel James en Tjeerd Westdijk. Dinsdag voor vertrek richting het oosten van het land werd aan coach Kees Zethof gevraagd hoe hij zich had voorbereid.

De voorbeschouwing van Noordwijk-trainer Kees Zethof:



De voorbeschouwing van Omroep West-verslaggever Jim van der Deijl

