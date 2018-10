OM eist 2,5 jaar cel voor hulp bij mensenhandel

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag 2,5 jaar cel geëist tegen een 49-jarige man uit Den Haag. Hij zou Hongaarse mensenhandelaren geholpen hebben met het regelen van woonruimtes en postadressen voor henzelf en 'hun meisjes'.

In juli dit jaar was al twintig maanden cel geëist tegen een 42-jarige Hagenaar die ook zou hebben geholpen bij het regelen van woonruimtes en postadressen. Volgens het OM zaten de twee verdachten als spinnen in een web van makelaars, pooiers en uitgebuite prostituées.

'Eén belletje met hen en de Hongaarse mensenhandelaren hadden weer een nieuw adresje gevonden voor henzelf en voor de vrouwen die zij uitbuitten. Vanzelfsprekend werd alles onderhands geregeld: zonder huurcontract en handje-contantje', aldus het OM.



Contact met slachtoffers en pooiers

Beide verdachten hadden veelvuldig contact met de uitgebuite slachtoffers en hun pooiers. Een van de verdachten ging ook persoonlijk en tijdens 'werktijd' bij de vrouwen langs om de huurpenningen te innen. 'Natuurlijk wisten zij wat zich daar afspeelde', aldus het OM.

Dat weerhield hen er niet van om hoge prijzen te vragen voor panden en kamers. Opvallend was ook de grote regelmaat waarmee de mensenhandelaren en de dames van woning wisselden. Volgens het OM deden ze dat om te voorkomen dat politie en de gemeente hen in de smiezen zouden krijgen.



Uitbuiting van vrouwen

Volgens de officier van justitie zijn de twee mannen financieel beter geworden over ruggen van uitgebuite vrouwen. Bovendien leverden de verdachten een bijdrage aan het instandhouden van uitbuiting. Ook hebben de verdachten zich volgens het OM schuldig gemaakt aan een aantal andere misdrijven met een financiele inslag.

Het OM vindt dat niet alleen mensenhandelaren, maar ook dit soort zogeheten 'faciliteerders' hard aangepakt moeten worden. De officier van justitie kwam daarom met een forse strafeisen van 2,5 jaar cel voor de 49-jarige Hagenaar en twintig maanden voor de 42-jarige Hagenaar. De uitspraak is over twee weken.