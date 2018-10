Bezuinigingen op Haags welzijnswerk leiden niet tot minder aanbod

DEN HAAG - De bezuinigingen op het Haags welzijnswerk kunnen volgend jaar worden uitgevoerd zonder dat het aanbod daaronder lijdt. Dat schrijft wethouder Kavita Parbhudayal (VVD, welzijn) aan de Haagse gemeenteraad. Volgens haar kan de grootste welzijnsorganisatie van Den Haag – Xtra – de bezuiniging van een miljoen euro opvangen uit ‘aanzienlijke reserve’ die in het verleden is opgebouwd.

Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks spraken in het coalitieakkoord af dat er flink wordt bezuinigd op het welzijnswerk. Dat moet ook dichterbij de mensen in de wijken worden georganiseerd. In de praktijk betekent dit dat er in 2019 een miljoen van het huidige budget afgaat. In de jaren daarna loopt dat bedrag nog op van vijf miljoen in 2020 tot acht miljoen in 2022.

Parbhudayal schrijft nu aan de gemeenteraad dat ze voor volgend jaar afspraken heeft gemaakt met de organisaties die welzijnssubsidies ontvangen. Dat zijn de vier zelfstandige buurthuizen Mussen, Jeugdwerk, Mandelaplein en Kommunika én de welzijnsorganisaties Welzijn Scheveningen, Zebra, Voor en Mooi.



Grote reserves

Daarvoor is ook gekeken naar hoe die organisaties er financieel voor staan. Volgens de wethouder hebben de Stichtingen Mooi, Voor en Zebra – dat zijn drie werkmaatschappijen onder Xtra – ‘de afgelopen jaren een aanzienlijke reserve opgebouwd’.

Op basis daarvan werken gesprekken gevoerd met het bestuur van Xtra. Afgesproken is dat de stichtingen die daaronder vallen in 2019 in totaal één miljoen euro minder krijgen, maar dat het welzijnsaanbod ‘exact’ gelijk blijft in vergelijking met dit jaar.



Niet geraakt

Dat wordt ook vastgelegd. De wethouder in een brief aan de gemeenteraad: ‘Dit betekent dat er voor 2019 hetzelfde aantal uren professionele agogen-uren beschikbaar zijn en dat de welzijnsaccommodaties hetzelfde aantal uren open zijn. Door de taakstelling zo in te vullen, wordt de dienstverlening voor 2019 niet geraakt.’

De andere organisaties – dat zijn dus de welzijnsorganisatie Welzijn Scheveningen en de zelfstandige buurthuizen Mussen, Jeugdwerk, Mandelaplein en Kommunika krijgen voor 2019 hetzelfde subsidiebedrag als in 2018. Wat de bezuinigen voor de jaren daarna voor gevolgen hebben, is nu nog niet bekend.