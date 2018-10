'Steekpartij in Honselersdijk na drankgelag'

Huis in Honselersdijk is verzegeld I Foto: District8

HONSELERSDIJK - Het onderzoek naar de ernstige steekpartij op 16 juli in een woning in Honselersdijk is bijna afgerond. Een forensisch arts moet nog rapport uitbrengen over de verwondingen bij het slachtoffer. Dat bleek dinsdag bij een regiezitting van de zaak. De verdachte, Arthur F., wordt poging tot doodslag of mishandeling ten laste gelegd.

In het huis aan de Endeldijk in Honselersdijk was er volgens buren een ruzie tussen de Poolse bewoners aan de gang. In de nacht van maandag 16 juli vond de politie er een 33-jarige man die in zijn rug gestoken was. Hij werd in het ziekenhuis behandeld. Na een groot onderzoek werd de huisgenoot Arthur F. aangehouden. Hij zit sindsdien vast.

De 49-jarige verdachte verklaarde dat er een worsteling was geweest en hij ontkende de andere man gestoken te hebben. Maar het slachtoffer stelde bij de politie dat hij met een klein mes in zijn rug is geraakt toen hij weg liep. De precieze toedracht bleef onduidelijk: ze zouden die nacht in elk geval veel hebben gedronken.



Er spoot veel bloed uit de rug

De forensisch arts moet nu helderheid geven over de aard van het letsel. Had het slachtoffer ernstig gewond kunnen raken? De raadsman van verdachte denkt dat het maar een klein wondje was. Het mes was ook niet groot geweest. Er spoot wel veel bloed uit de rug, maar dat was mogelijk door het alcoholgebruik, aldus de advocaat.

De rechtszaak wordt op woensdag 23 januari 2019 voortgezet.

LEES OOK: Man gewond geraakt bij steekpartij na 'ruzie in relationele sfeer'