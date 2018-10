West Wekker: Het is Halloween en Tim Akkerman speelt bij Stoptober-ontbijt

REGIO - Goedemorgen! Het is griezelen geblazen, want Halloween is weer aangebroken. En zanger Tim Akkerman treedt op tijdens het Stoptober-ontbijt. Dit en meer lees je in de West Wekker!

Wat kun je vandaag verwachten:



Het is de laatste dag van Stoptober, de maand waarin Radio West-presentator Bas Muijs mensen helpt die willen stoppen met roken. Tijdens een speciaal Stoptober-ontbijt worden deelnemers aan de actie getrakteerd op een huiskamerconcert van de Haagse singer-songwriter Tim Akkerman. En hij laat ook meteen zijn splinternieuwe single horen.

Snackbar Piet Patat en de gemeente Den Haag staan tegenover elkaar bij de Raad van State. Die moet zich buigen over de beslissing om de Haagse friettent voor drie maanden te sluiten vanwege vermeende drugshandel. De eigenaar ontkent en pikt de sluiting niet. In december 2016 mocht Piet Patat weer open.

De rechtbank beslist vandaag of er gevangenisstraffen worden uitgedeeld wegens hypotheekfraude in Leimuiden. Vier verdachten hoorden straffen tot tien maanden cel tegen zich eisen.

De bewolking zal toenemen en later kan er regen vallen. Bij een zuid(westen)wind (kracht 2-4) wordt het ongeveer elf graden.

Ga je vandaag op pad met de auto? Check dan hier de actuele files.

En dit moet je ook nog weten:



Trick or treat, het is Halloween! Dus tover de pompoenen maar tevoorschijn en zorg dat je genoeg snoep hebt liggen voor kinderen die aan de deur komen. Op verschillende plekken in de regio is het feest afgelopen weekend al flink gevierd.

Brand breekt veel vaker uit bij gezinnen dan bij mensen zonder kinderen. Belangrijke oorzaken: batterijen in smartphones, laptops en hoverboards die vlam kunnen vatten én het ouderwetse spelen met vuur. Dat meldt het AD op basis van cijfers van het Verbond van Verzekeraars.

Werkenden moeten de kans krijgen om extra AOW op te bouwen. Dat zou dan in een eigen ’AOW+-potje’ moeten komen voor een extra pensioentoelage. Dat plan is neergelegd bij minister Koolmees (Sociale Zaken), schrijft De Telegraaf.

In Verborgen Museumschatten duikt presentatrice Lynn Heythekker in de exclusieve depots, archieven, kluizen en kelders van veertien Zuid-Hollandse musea. Lynn gaat op zoek naar verborgen museumschatten. Direct hierna is 'Verborgen Thuisschatten' te zien. In dit programma gaan we op bezoek bij mensen thuis die denken dat zij een kunstschat in huis hebben. Via een deskundige taxateur van het Venduehuis komen zij de achtergrond en de waarde van hun dierbare object te weten. In deze aflevering:

Verborgen Museumschatten

Een Gouds museum gaat zeker vooral over kaas? Nee hoor, Lynn Heythekker ontdekt in Museum Gouda vooral religieuze kunst, schilderkunst uit de 19de eeuw en Gouds Plateel, een bijzonder soort sier-aardewerk. En leert ook dat het speurwerk van een conservator bijzondere vondsten kan opleveren.