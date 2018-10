Bouke Arends nieuwe burgemeester Westland

WESTLAND - Bouke Arends wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Westland. Dat heeft Jenny Vermeer, voorzitter van de vertrouwenscommissie, dinsdagavond bekendgemaakt in de gemeenteraad. Arends is nu nog namens de PvdA wethouder in de gemeente Emmen.

Arends (52) is de vierde Westlandse burgemeester. Eerder droegen Rein Welschen (waarnemend), Sjaak van der Tak en Agnes van Ardenne (waarnemend) al de ambstketen.

Arends is sinds 1986 actief in de politiek, hij kwam toen als 20-jarige in de raad. In 2010 werd Arends gekozen als wethouder en was hij ook jarenlang loco-burgemeester. Volgens de voorzitter van de vertrouwenscommissie Jenny Vermeer, past Arends bij het Westland. 'Hij is nuchter, zonder gevoelens van anderen uit het oog te verliezen en bereid om de handen uit de mouwen te gaan steken.' Arends zal per 18 december aan de slag gaan in het Westland.



Onderduiken

De nieuwe burgemeester kwam vorig jaar in het nieuws toen hij wekenlang moest onderduiken. Dat kwam door een doodsbedreiging aan zijn adres. Aanleiding was de sluiting van het clubhuis van motorclub No Surrender in Emmen eerder dit jaar.

