Nieuwe bekerstunt blijft uit voor Noordwijk op bezoek bij FC Twente

DEN HAAG - VV Noordwijk heeft in Enschede met 4-2 verloren van FC Twente. De derdedivisionist voetbalde negentig minuten lang leuk mee met de profclub, maar Twente nam telkens op tijd afstand van de amateurclub. Emiel Wendt was de grote man aan Noordwijk-zijde met twee doelpunten.

Voordat de wedstrijd begon werd er een minuut stilte gehouden voor FC Twente-vrijwilliger Fritz Kolenbrander. Na het eerste fluitsignaal werd er meteen druk gezet op de verdediging van Noordwijk. De kustbewoners overleefden het eerste kwartier de belegering van Twente en creërden daarna zelf kansen. Tjeerd Westdijk raakte onder andere de paal.

Rond het halfuur werd er ineens keer drie keer gescoord. Eerst was het woord aan de gastheren. Toen er dertig minuten was gevoetbald, werd er drie keer gescoord. De Spanjaarden Aitor Cantalapiedra en Javier Espinosa scoorden voor de gastheren. Wendt deed vervolgens iets terug namens Noordwijk, waardoor er 2-1 op het scorebord stond.

Verwarring bij Noordwijk

Ongeveer vijf minuten voor de rust profiteerde Espinosa van verwarring in de Noordwijkse verdediging. Hij buitte twijfel over buitenspel in het voordeel van de gastheren uit en schoot de 3-1 achter doelman Roy Rondeltap. Dit was tevens de ruststand.

De tweede helft was een stuk minder sprankelend dan de eerste helft. Wel liet Noordwijk zien, zich niet meer zomaar bij een verliespartij neer te leggen. Na 65 minuten spelen werd een doelpunt van invaller Nick van Staveren wegens buitenspel afgekeurd. Een minuut later miste Westdijk een kans, door de bal over het doel te schieten.



Einde aan illusie

Twente voetbalde tam in het tweede bedrijf en liet zich maar bij vlagen zien. Het was uiteindelijk Noordwijk-aanvoerder Wendt met zijn tweede treffer van de avond die de spanning terugbracht. De boomlang aanvaller kopte raak uit een voorzet. Drie minuten voor het laatste fluitsignaal maakte Twente-speler Rafik Zekhnini aan alle illusie een einde door de 4-2 binnen te tikken.

Scoreverloop FC Twente - VV Noordwijk: 4-2 (3-1)



'27 Espinosa 1-0

'29 Aitor 2-0

'30 Wendt 2-1

'37 Espinosa 3-1

'87 Wendt 3-2

'90 Zekhnini 4-2

Drommel; Nacho ('70 Ramos), Bijen, Schenk, Maria; Van der Heyden, Hölscher, Epinosa; Aitor ('75 Wieffer), Bapoh, Boere ('66 Zekhnini)

Opstelling Noordwijk: Rondeltap; Van Rijn ('60 Bosma), Michel, Van de Neut, Bröcker; Le Congé, Wendt, Reynaers; Achefay ('56 Van Staveren), James ('75 Van der Niet), Westdijk

Gele kaart: Peet Bijen (FC Twente), Roy Rondeltap (Noordwijk)