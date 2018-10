Nieuwe burgemeester Westland: 'Ik voel me trots en vereerd'

WESTLAND - Bouke Arends voelt zich 'erg vereerd' dat hij is voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Westland: 'Het is een grote en belangrijke gemeente, ook in economisch opzicht. Dat de gemeenteraad mij heeft voorgedragen, vervult me dan ook met enige trots', aldus de PvdA-wethouder uit Emmen.

Dinsdagavond maakte Jenny Vermeer, voorzitter van de vertrouwenscommissie, het nieuws bekend in de gemeenteraad. 'Het was een bijzondere dag', aldus Arends. 'Vanochtend had ik nog gewoon collegevergadering en moest ik een smoes verzinnen waarom ik vanavond niet in Emmen kon zijn. Dat was allemaal een beetje geheimzinnig natuurlijk.'

Arends, geboren en getogen Drent, is nu nog wethouder in Emmen. Werkt dat eigenlijk wel, een Drent in het Westland? 'Ik denk dat de mentaliteit in het Westland en de mentaliteit in Zuidoost-Drenthe waar ik vandaan kom, niet heel erg van elkaar verschilt', aldus Arends. 'Ik zeg altijd: in Emmen liggen de overhemden met opgestroopte mouwen in de winkel en dat is ook hier in het Westland het kenmerk.'



Cultuuromslag in het Westland

De afgelopen tijd is het onrustig geweest in de gemeenteraad van het Westland. Zo was er veel geheimzinnigheid over de komst van een tweede 'Polenhotel' in Maasdijk. Ook werd in 2016 Nico Broekema, griffier van de gemeente, ontslagen door toenmalig burgemeester Van der Tak. 'Het zal ongetwijfeld zo z'n eigengereidheid hebben, maar daar zullen we ook een goede modus in vinden', aldus Arends.

'Als je een cultuuromslag wil bewerkstellingen, moet iedereen daarbij betrokken worden. Ik zie er erg naar uit mijn steentje daaraan bij te dragen.' Hij treedt zijn nieuwe functie dan ook met goede moed tegemoet: 'Ik ben hartelijkst ontvangen hier, dat voelt heel goed. En dat doet ook wel wat met mijn verwachtingen over de samenwerking hier. Bovendien houd ik erg van groente en fruit, dus ik zit hier wel goed', aldus een opgetogen Arends.

