Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Noordwijk-spits na buikschuiver: 'Ik dacht: schijt, zie dat Twente-publiek toch niet meer' Noordwijk-spelers juichen voor de harde kern van FC Twente | Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - Nick van Staveren voelde zich in het Twente-stadion als een kind in een snoepwinkel. Na het verloren duel zei hij dan ook: 'Ik ben begonnen in de derde klasse bij Hillegom. Dan speel je tegen BMT en VUC. Nu mag ik in de Grolsch Veste staan. Fantastisch! Wat een mooi stadion.'

De supporters van Vak P - de harde kern van FC Twente - bedankte de Noordwijk-spelers voor de weerstand tegen hun favorieten. Van Staveren wilde de Enschedese fans wat teruggeven. 'Ik dacht: schijt, ik maak een buikschuiver. Ik kom hier toch niet meer terug.' Emiel Wendt scoorde twee keer namens Noordwijk tegen de eerstedivisionist. Toch treurde hij na afloop niet over het verlies. ‘Mooi dat we niet ten onder zijn gegaan', zei hij over het verloop van het duel. 'En dat we een mooie pot op de mat hebben gelegd.’ LEES OOK: Noordwijk-trainer Zethof is strijdbaar voor bekerduel: 'Richting Twente om te winnen'