Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Haagse avondwinkel Shazo overvallen De avondwinkel werd overvallen. Foto Regio 15

DEN HAAG - Een avondwinkel aan de Van Meursstraat in Den Haag is dinsdagavond overvallen. Het gaat om supermarkt Shazo. De verdachte is er volgens de politie vandoor gegaan.

Diegene zou in de richting van de Alberdingk Thijmstraat zijn gevlucht. De politie zoekt getuigen. LEES OOK: Gewapende overval op avondwinkel Den Haag; dader voortvluchtig