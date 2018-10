Carolijn Brouwer uitgeroepen tot beste zeilster van de wereld

LEIDEN - Carolijn Brouwer uit Leiden is door de internationale zeilfederatie World Sailing uitgeroepen tot Zeilster van het Jaar. Ze moet de prijs delen met de Française Marie Riou. Zij waren dit jaar de eerste vrouwen die de Volvo Ocean Race wonnen.

Brouwer is hiermee de opvolgster van Marit Bouwmeester, die vorig jaar werd uitgeroepen tot beste zeilster van de wereld. Bij de mannen was windsurfer Dorian van Rijsselberghe genomineerd, maar hij greep naast die titel. Pavlos Kontides, wereldkampioen Laser, won.

Brouwer won de onderscheiding twintig jaar geleden al eens. Ze won in 1998 de wereldtitel in de Europe-klasse en eindigde als tweede in de Laser Radial. Dit jaar won ze als eerste vrouw, aan boord van Dongfeng Race Team, de Volvo Ocean Race. In totaal had World Sailing elf sporters genomineerd voor de 2018 Rolex World Sailor of the Year award. De stemmen van het publiek op de website van World Sailing telden voor dertig procent mee. De keuze van de nationale bonden woog voor zeventig procent mee in de einduitslag.

TeamNL was door World Sailing genomineerd voor Sailing Team of the Year 2018. Andere genomineerden in deze categorie waren Dongfeng Race Team (CHN), Team Beau Geste (HKG) en Ruggero Tita & Caterina Banti (ITA). Dongfeng, met Brouwer en Riou, sleept deze titel binnen.