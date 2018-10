Deel dit artikel:













Brand legt bestelbus in de as in Den Haag De brandweer kon niet voorkomen dat de bestelbus verloren ging. (Foto: District8)

DEN HAAG - Aan de Van Ostadestraat in de Haagse Schilderswijk is in de nacht van dinsdag op woensdag een bestelbus in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond 4.45 uur ontdekt.

De gewaarschuwde brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat het busje volledig in vlammen opging. Hoe het vuur kon ontstaan, wordt onderzocht.