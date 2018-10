'Nieuwe burgemeester Westland moet niet al te lange tenen hebben'

WESTLAND - Bouke Arends, de nieuwe burgemeester van de gemeente Westland, kan een frisse wind laten waaien door het Westlandse gemeentehuis. Dat vertellen enkele Westlanders desgevraagd aan Omroep West. 'Hij moet boven de partijen durven staan en niet al te lange tenen hebben.'

Als geboren Drent - momenteel is hij wethouder in Emmen namens de PvdA - komt Arends in een compleet andere omgeving terecht. 'Hij komt van ver, maar misschien is dat wel goed voor Westland', reageert een willekeurige voorbijganger. 'Hij kent de verhoudingen misschien nog niet helemaal, hij stapt er fris in.'

Ook het politieke klimaat zal even wennen zijn voor Arends. 'De politiek in Westland is behoorlijk rechts. VVD, LPF, Gemeentebelangen, de hele club is hier rechts. Dat hij als PvdA'er hier burgemeester wordt is wel bijzonder.'



Mentaliteit

Arends gaf dinsdagavond, toen hij werd voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Westland, te kennen dat hij weinig grote cultuurverschillen verwacht. 'Ik denk dat de mentaliteit in het Westland en de mentaliteit in Zuidoost-Drenthe waar ik vandaan kom, niet heel erg van elkaar verschilt', aldus Arends. 'Ik zeg altijd: in Emmen liggen de overhemden met opgestroopte mouwen in de winkel en dat is ook hier in het Westland het kenmerk.'

