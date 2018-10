Deel dit artikel:













'Als individu kun je het verschil maken', Roos wil VN-jongerenvertegenwoordiger worden Roos Kolkman heeft een positieve boodschap

DEN HAAG - Roos Kolkman uit Den Haag is in de running voor een belangrijke functie binnen de Verenigde Naties: jongerenvertegenwoordiger op het gebied van duurzaamheid. Er is nog één concurrente met wie ze moet afrekenen. En daarbij heeft ze onze hulp nodig.

'Het gaat om een tweeledige functie', legt de 21-jarige Kolkman uit. 'Ik ga het hele land door om jongeren in Nederland te informeren over de VN en duurzame ontwikkeling en wat hiermee gedaan wordt. Wat ik met name zal bespreken, zijn duurzame ontwikkelingsdoelen. De mening van de Nederlandse jongeren neem ik vervolgens mee naar het buitenland. Als ik jongerenvertegenwoordiger word, ga ik in december naar Polen om daar tijdens de klimaatconferentie te spreken namens de Nederlandse jongeren.' Kolkman wil als jongerenvertegenwoordiger 'een positieve draai geven' aan het onderwerp klimaatverandering. 'Ik heb het gevoel dat het sentiment nu nog te vaak negatief is. Ik krijg vaak van jongeren te horen dat ze het probleem als heel groot en overweldigend zien. Terwijl ik denk dat we van deze situatie iets heel moois kunnen maken.'

Hameren op positiviteit Deze week voert Kolkman campagne. Ook hierbij hamert ze op positiviteit. 'Ik ben van mening dat je als individu wel degelijk verschil kan maken, als je alle beetjes bij elkaar optelt. Met elke stap in de juiste richting kunnen we de toekomst mooier maken. Met die boodschap wil ik jongeren inspireren.' Maar ook Eefke van de Wouw uit Tilburg wil jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling bij de VN worden. Wie van hen de meeste stemmen weet te veroveren, krijgt uiteindelijk de functie. En dus haalt de Haagse alles uit de kast om zichzelf te profileren.

De perfecte studie 'Ik ben al heel lang bezig ben met duurzaamheid en duurzaam leven', vertelt Kolkman. 'Er is steeds meer informatie over dit onderwerp ter beschikking, maar aangezien ik deze zoektocht al heb doorlopen - en hier nog steeds mee bezig ben - denk ik dat ik de kennis bezit om jongeren hiermee te helpen.' Ze volgt volgens haar ook de perfecte studie. 'Ik studeer namelijk internationaal recht en duurzame ontwikkeling. Ik weet zodoende hoe de VN als organisatie in elkaar zit en werkt, maar ik heb ook kennis van biologie en de science achter klimaatverandering. Ik denk dat dit alles mij de beste kandidaat maakt voor deze functie.'

Stemmen Wil jij stemmen op Roos Kolkman, dat kan mits je de Nederlandse nationaliteit hebt en jonger bent dan dertig jaar. Kijk dan hier.