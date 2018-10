Musical 'Nieuw Amsterdam' mogelijke opvolger voor Soldaat van Oranje in Katwijk

KATWIJK - Hoewel het einde van het jubilerende Soldaat van Oranje nog niet in zicht is, zijn de makers alweer bezig met een volgend project. De musical 'Nieuw Amsterdam' zou zelfs de opvolger van Soldaat van Oranje kunnen worden in de TheaterHangaar .

Acht jaar. 2527 voorstellingen. Ruim 2,7 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje is sinds 2010 een geliefd uitje in de regio. Voorlopig komt daar nog geen einde aan. De musical is onlangs verlengd tot mei 2019 en de kans is aanwezig dat dit niet de laatste verlenging is.

De makers van de succesvolle voorstelling zijn inmiddels bezig met een volgende project: Nieuw Amsterdam. De nieuwe musical gaat over het ontstaan van New York. Het creatieve team is grotendeels hetzelfde. Het verhaal is van Edwin de Vries en Theu Boermans, die ook weer de regie zal doen. Componist is Martijn Spierenburg, onder meer bekend van zijn werk als componist en toetsenist bij de Waddinxveense rockband Within Temptation. Frans van Deursen schrijft de liedteksten.



Premiere in 2021

Waar de nieuwe musical zal gaan spelen is nog niet bekend. Producent Fred Boot hoopt hierover binnen een jaar de knoop door te hakken. De TheaterHangaar is één van de kandidaten. Nieuw Amsterdam moet in 2021 in premiere gaan.

