Het Strijkijzer fluit weer, en dat gaat nog tot het voorjaar duren

DEN HAAG - Na jaren stilte maakt Het Strijkijzer, de Haagse toren naast station Hollands Spoor, sinds korte tijd weer een fluitend geluid. Een buurtbewoner klaagt over 'een hoog geluid, bijna als een alarm dat afgaat’. De panelen die het fluitgeluid moeten tegengaan zijn vanwege onderhoud door woningcorporatie Vestia verwijderd en worden naar verwachting pas in het voorjaar weer teruggeplaatst, laat een woordvoerder weten.

Het Strijkijzer, blikvanger in de Stationsbuurt, zorgde na de opening in 2007 al voor oproer vanwege het harde fluitende geluid en de sterke windvlagen die het veroorzaakt. De prijswinnende toren, toentertijd het hoogste gebouw in Den Haag, houdt nu wéér omwonenden ’s nachts op. De panelen die werden geplaatst om de geluidsoverlast tegen te gaan zijn eraf gehaald. Dit in verband met schilderwerkzaamheden aan het gebouw meldt Vestia.

De panelen worden weer teruggeplaatst zodra de schilderwerkzaamheden achter de rug zijn. Maryse Maes van Vestia: 'Omdat we nu de winter ingaan en er niet geschilderd wordt, verwachten we pas weer in het voorjaar de panelen terug te kunnen plaatsen. Intussen zoeken we naar een tijdelijke oplossing tegen het gefluit.'



'Overlast opgelost door aanpassingen aan het gebouw'

Niet iedereen ervaart overlast. Zo vertelt Nol Witte van de buurtorganisatie Buurtstation. ‘Toen het gebouw net werd neergezet was er wel last van geluidsoverlast. Maar dat werd opgelost door aanpassingen aan het gebouw. Recentelijk heb ik maar één klacht binnengekregen, meer niet.’

