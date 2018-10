VIDEO: Primeur nieuw nummer Tim Akkerman: I Wish You Well

DEN HAAG - De rokers die vandaag een maand zijn gestopt met roken tijdens Stoptober zijn woensdagmorgen extra in het zonnetje gezet tijdens een speciaal ontbijtje bij Muijs in de Morgen op Radio West. Bas Muijs trakteerde ze naast het ontbijt op een speciaal optreden van de Haagse zanger Tim Akkerman.

Tim Akkerman zong voor de aanwezigen het nummer Stronger Each Day met een reden. 'Elke dag word je sterker. Dat geldt zeker voor deze mensen die zijn gestopt. Ik dacht: ik steek ze een hart onder de riem', verklaart hij zijn liedkeuze.

Daarnaast verraste Tim Akkerman het publiek op zijn kersverse nummer I Wish You Well. 'Ik ga volgende week de studio in om dit nummer op te nemen'. De zanger verwacht dat zijn nieuwe album volgend jaar april verschijnt.

