Ontslagen raadsgriffier Westland: Ik ga in beroep tegen de rechterlijke uitspraak over mijn ontslag Nico Broekema (Foto: Gemeente Westland)

WESTLAND - Nico Broekema, de ontslagen raadsgriffier van gemeente Westland gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter. De rechtbank oordeelde dinsdag dat de gemeenteraad van Westland zijn griffier terecht heeft ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. ‘Dit is geen eindoordeel maar een tussenvonnis van de lagere ambtenarenrechter', laat Broekema aan Omroep West weten . ‘Ik ben het er niet mee eens en ga daarom in beroep bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht, dat is de hoogste ambtenarenrechter’.

Nico Broekema heeft volgens de rechter niet integer gehandeld door onder andere naast zijn gewone werkzaamheden jarenlang in werktijd nevenwerkzaamheden te verrichten. Volgens Broekema volgt deze rechter de gemeente kritiekloos en ‘blijkt niet dat er op basis van eigen onderzoek tot een oordeel is gekomen’. De gemeente Westland voerde dinsdag ook aan financieel benadeeld te zijn door Broekema. De raadsgriffier zou zonder goedkeuring van de raad uitgaven van ruim 45.000 euro gedaan hebben. Hij was uit hoofde van zijn functie gevolmachtigd om zonder goedkeuring betalingen te verrichten. 'Alle jaarstukken zijn verantwoord'

‘Dat klopt niet, de raad was volledig op de hoogte van de handelingen door mij gedaan. Zij was daarbij betrokken. De uitgaven hebben alle controles doorlopen en zijn in de jaarstukken verantwoord’, reageert een verontwaardigde Broekema.

Broekema werd in 2016 ontslagen door toenmalig burgemeester Van der Tak. ‘Ook mijn ontslag vecht ik onverminderd aan’, zegt Broekema. ‘Ik word beschuldigd van het lekken van een belangrijk stuk over onderzoek rond de asbestbrand in Wateringen. Maar het stuk waarom ik ontslagen ben, bestaat helemaal niet’. Volgens Broekema is de rechter daar volledig aan voorbijgegaan in het oordeel dinsdag. LEES OOK: Raadsgriffier Broekema reageert op ontslag: 'Ik zal niet rusten tot de onderste steen boven is'