Voortbestaan vier Leidse voetbalclubs in gevaar

LEIDEN - Vier voetbalverenigingen in Leiden bevinden zich volgens de gemeente in zwaar weer. Het gaat om FC Boshuizen, Leidsche Boys, Lugdunum en Roodenburg. 'Zij kunnen alleen vitaal worden door over hun eigen verenigingsbelang heen te stappen', benadrukt de gemeente. 'Door te fuseren of zich op te heffen en gezamenlijk een nieuwe club te starten.'

Voetbalclubs in Leiden kampen al jaren met teruglopende ledenaantallen. Sommige verenigingen hebben betaalachterstanden en het is lastig voor clubs om aan voldoende bestuursleden en vrijwilligers te komen. Een voetbalvereniging wordt door de gemeente gezien als vitaal als zo'n club geen schulden heeft bij de gemeente of voldoet aan de afgesproken betalingsregeling, minimaal 450 spelende leden heeft en in alle jeugdafdelingen deelneemt met minimaal één team.

De gemeente heeft de situatie bij de zeven voetbalclubs bekeken. Alleen DoCoS, UVS en het reeds gefuseerde Sporting Leiden - een combinatie van het vroegere FC Rijnland en VV Leiden - voldoen aan de criteria. FC Boshuizen, Leidsche Boys, Lugdunum en Roodenburg niet.



'Clubs lijken doordrongen van de urgentie'

De gemeente heeft de resultaten van dit onderzoek met de bestuurders besproken. 'Zij delen ons beeld en lijken doordrongen van de urgentie', laat het college van burgemeester en wethouders weten. 'We hebben afgesproken dat zij de komende maanden nadenken over hun keuze en dat zij ons voor het eind van jaar laten weten waar zij voor willen gaan: aansluiten bij een vitale club, fuseren met andere niet-vitale clubs of zichzelf opheffen.'

Volgens de gemeente draagt een fusie of opheffing bij aan een vitaal voetbalklimaat. 'Hierdoor kan bovendien effectiever met de beschikbare ruimte in Leiden worden omgegaan. Er komt zo ruimte vrij voor de groeiende ruimtebehoefte bij rugby- en hockeyclubs, maar ook voor nieuwe sporten zoals padel, 3x3 basketbal, calisthenics en skateboarden.'



'Opheffen zeker niet aan de orde'

Opheffen is wat betreft FC Boshuizen 'zeker niet aan de orde', benadrukt voorzitter Joop van Olven. Hij vindt dat de gemeente de situatie van de vier clubs wel erg zwart afschildert. 'Zo dramatisch is het niet.' Zijn club zoekt een partner. 'Daar gaat sterk onze voorkeur naar uit.'

Gezien het verleden van de fusieclub - een combinatie van LFC, UDWS en VNA - hoopt Van Olven dat Boshuizen ook in de toekomst kan blijven voetballen aan de Boshuizerkade. 'Daar willen we alles voor uit de kast halen.'



Andere tijdslijn

'Er moet wel iets gebeuren in Leiden', beaamt zijn collega Leon Kloos. Hij is de voorzitter van Roodenburg. 'Maar over de tijdslijn denken wij heel anders dan de gemeente.' Kloos wijst erop dat er bij zijn club in maart net een nieuw bestuur is gevormd. 'En wij hebben een plan gepresenteerd: eerst de financiën op orde brengen en de structuur op poten zetten en dán groeien. Wij zijn aan het bouwen. Anders waren wij niet ingestapt. Destijds was deze ruimte er bij de gemeente en ik ga er vanuit dat die ruimte er nog steeds is.'

Maar Roodenburg staat wel open voor samenwerking met een andere club. 'Want samen optrekken kan het proces waar we in zitten, versnellen. Mits het om een strategische en sterke fusie gaat.'