Principeakkoord: ambulancemedewerkers krijgen nieuwe cao

DEN HAAG - Medewerkers in de ambulancesector krijgen een nieuwe cao. Werkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) en vakbond CNV Zorg en Welzijn hebben daarover woensdag een principeakkoord bereikt. De overeengekomen cao geldt voor 2019 en heeft een looptijd van een jaar.

Ambulancepersoneel voert al langer actie voor meer loon en minder werkdruk. 'Vanweg de hoge werkdruk hebben we vaak geen tijd om te eten', vertelt een actievoerder eerder.

'Ik ben content met het bereikte akkoord dat nu na lange tijd eindelijk is bereikt tussen AZN en CNV', zegt AZN-voorzitter Bert Benthem. 'Voor alle medewerkers in de ambulancezorg is onder meer een substantiële loonsverhoging overeengekomen. Zowel AZN als CNV is teleurgesteld over de opstelling van FNV, die opnieuw wegliep van het cao-overleg.'



Acties?

Onduidelijk is nog of de eerder aangekondigde hardere acties van ambulancemedewerkers hiermee van de baan zijn. 'Ik ga er nu niets over zeggen, wij gaan woensdagmiddag eerst overleggen met onze kaderleden over de nieuw ontstane situatie', zegt Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. Wel moeten AZN en CNV het akkoord nog voorleggen aan hun achterban.

Tijdens deze eerdere acties weigerden ambulancemedewerkers over te werken en bepaalde risico’s te nemen bij de zorgverlening. Ook namen ze hun voorgeschreven pauzes en werd er strikter gewerkt: 'Waar we normaal gesproken beoordelen of iemand naar het ziekenhuis moet, vervoeren we nu de patiënt meteen', vertelden actievoerders.

Deze week zouden de medewerkers overgaan tot hardere acties, waaronder werkonderbrekingen. Ze eisen meer loon en minder werkdruk. Vakbond FNV, die eerder deze week boos uit het overleg stapte, heeft het akkoord niet ondertekend. De vakbond probeerde tevergeefs ook afspraken voor het lopende jaar te maken.

