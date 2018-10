Enorme loodsen Delftse kabelfabriek gaan onderdak bieden aan jonge bedrijven

DELFT - De enorme loodsen van de voormalige Nederlandse Kabelfabriek in Delft wordt omgevormd tot een ‘hightech campus’ voor kennisintensieve beginnende bedrijven en MKB’ers. Daar omheen komen woningen.

Dat hebben de ontwikkelaars Amvest en Kondor Wessels Vastgoed bekend gemaakt. De plannen passen in de ontwikkeling om van de Schieoevers in Delft een veel meer gemengd gebied te maken. Nu zitten hier nog vooral wat meer traditionele bedrijven, straks moeten er ook meer woningen en kennisintensieve ondernemingen bijkomen. De gemeente Delft denkt dat hier in totaal plek is voor 3.000 woningen en 2.000 extra arbeidsplaatsen.

Het deel waar Amvest en Konder Wessels aan de gang gaan, wordt het Kabeldistrict genoemd. Het ligt tussen de spoorlijn van Delft naar Rotterdam en de Schie, iets te noorden van station Delft-Zuid. De ambities zijn niet gering, aldus de ontwikkelaars. Het moet een ‘werk-woonbuurt’ worden, die 'in diversiteit en dynamiek doet denken aan het New Yorkse Meatpacking District'.



'Eigenzinnige bedrijfsruimte'

Centraal in het plan staat de voormalige Nederlandse Kabelfabriek. In de lange hallen van het 65.000 vierkante meter grote complex komt plek voor bedrijven die hier gaan uitvoeren wat op de Technische Universiteit wordt bedacht: een ‘eigenzinnige bedrijfsruimte voor creatieve start-ups, scale-ups en MKB’ers,’ stellen de ontwikkelaars.

In en rond de fabriek komt werk- en woonruimte voor gezinnen, studenten, kenniswerkers, ondernemers en senioren. Naast koop- en studentenwoningen komt er sociale huur en circa 1.500 vrijesectorhuurwoningen in het middensegment. De bedoeling is dat het Kabeldistrict in Delft in de komende tien jaar geleidelijk wordt omgevormd.