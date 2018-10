Teleurstelling bij ijsclubs over schrappen 333-meter baan Leiden maar 'strijd is nog niet gestreden'

NIEUWE WETERING - Het bestuur van de Schaatshal Leiden reageert met verbijstering op het nieuws dat de gemeente heeft besloten om geen 333-meter ijsbaan aan te leggen. Leiden wil niet langer wachten op omringende gemeenten en wil zo snel mogelijk overgaan tot de bouw van een nieuwe schaatshal met een 250-meter baan aan de Voorschoterweg. Een 250-meterbaan is vooral voor recreatief gebruik, terwijl een 333-meterbaan voldoet aan de eisen van een volwaardige KNSB-wedstrijdbaan.

Leiden heeft geen geld voor een 333-meter baan die de ijsclubs graag zouden zien. Het idee was daarom om de baan samen met de regiogemeenten aan te leggen. Een aantal echte schaatsgemeenten zoals Kaag en Braassem, Teylingen en Zoeterwoude hadden al geld toegezegd voor de extra 3,2 miljoen die de baan zou kosten.

Het wachten was nog op grotere gemeenten zoals Katwijk en Alphen aan den Rijn. Alphen stelde het besluit echter uit tot volgend jaar. ‘We zien nu dat het doorschuift naar februari’, zegt Leidse wethouder Paul Dirkse. ‘Dat vinden we te laat. We moeten nu een besluit nemen want de schaatssport is gebaat bij duidelijkheid en dat we de schaatssport hier kunnen continueren. Dat kan dus straks ook met een 250-meter baan.’



Verstoring van proces

De Schaatshal kan zich niet vinden in het besluit. ‘Dit verstoort het proces waarin we nu zitten met de regiogemeenten om de 333-meter baan te bouwen’, schrijft het bestuur op Facebook. ‘Er zijn nog steeds gesprekken gaande in Alphen aan den Rijn, Katwijk, Leiderdorp en Oegstgeest. Daar zijn alle schaatsvrijwilligers in gesprek met het lokale bestuur om alsnog het geld ter beschikking te stellen. We gaan door.’

Ook in Zoeterwoude, een gemeente die wel bij wil dragen aan de 333-meter baan, is het nieuws hard aangekomen. ‘We zijn erg teleurgesteld en ook wel verrast’, zegt Frank Captein van de IJsclub Zoeterwoude. ‘Misschien hadden ze dit besluit beter in overleg met ons kunnen nemen, want volgens mij is de strijd nog niet gestreden.’



Verplaatsbare ijsbaan

Veel begrip voor de politiek in Alphen aan den Rijn heeft Captein niet. Daar besloot de gemeenteraad vorige week om eerst te onderzoeken of er een verplaatsbare ijsbaan in Alphen zou kunnen komen. ‘Maar dat is een gepasseerd station. Dit was echt de kans om gezamenlijk zo’n extra lange baan aan te leggen.’

LEES OOK: