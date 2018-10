Groenendijk over Feyenoord: 'Het is één van de zwaarste, maar ook één van de mooiste lotingen'

DEN HAAG - Het ongeloof bij de spelers van ADO Den Haag was een paar weken geleden groot. Voor het derde opeenvolgende jaar treft de Haagse ploeg Feyenoord in het bekertoernooi. 'Het is één van de zwaarste, maar ook één van de mooiste lotingen', zegt ADO-trainer Fons Groenendijk kort voor de wedstrijd.

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

'Er zijn wel eens momenten dat je zegt, dit is een goed moment. In de competitie hebben zij een tik gekregen door de nederlaag tegen Ajax in de race om kampioen te worden. Ze zijn ook uit Europa, dus dan weet je dat de beker als enige prijs overblijft. In dat opzicht is het voor Feyenoord de laatste kans om er nog iets van te maken. Ik neem aan dat zij volle bak zullen komen.'

'De afgelopen twee jaar trof ADO Den Haag ook Feyenoord als tegenstander in het bekertoernooi. Ook dit jaar mag de Haagse club weer afreizen naar de Kuip. 'In het begin dacht ik, niet weer Feyenoord, hoe kan je nou weer Feyenoord loten. Er zijn zoveel andere clubs. Later werd dat gevoel anders. Het is één van de zwaarste, maar ook één van de mooiste. Wij moeten maximaal zijn, om daar te presteren. Ik voel dat het kan.'

Vermoedelijke opstelling:

ADO Den Haag start donderdag in de Kuip met Robert Zwinkels onder de lat. De tweede doelman stond eerder in het KNVB Bekertoernooi tegen OJC Rosmalen (0-6) op doel. Aaron Meijers keert terug van een schorsing. De overige negen zijn gelijk aan de namen die tegen NAC (1-1) aan de aftrap verschenen.

Mis niks van Feyenoord - ADO Den Haag:

De wedstrijd tussen Feyenoord en ADO Den Haag is donderdagavond live te volgen via 89.3 FM Radio West. Ook via de sociale mediakanalen Twitter, Instagram en Facebook volgen updates over de tweede ronde van het KNVB Bekertoernooi.