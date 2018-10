Zalmroze en geel; de zeldzame pestvogel is gespot

De pestvogel is gespot in Den Haag | Foto: Helma Scheeres

DEN HAAG - Een bijzondere verschijning woensdag in de Haagse buurt Houtwijk: de pestvogel werd daar gesignaleerd. En dat komt niet vaak voor. Vogelliefhebbers trokken dan ook naar Houtwijk om daar een glimp op te vangen van het diertje.

Het is alweer even geleden dat de pestvogel zich voor het laatst liet zien in de regio. En nu werd de vogel gespot in de Haagse wijk Houtwijk. Het diertje komt normaal voor in Scandinavië en Noord-Rusland. Wanneer daar te weinig eten is in de winter, komt de vogel naar ons land.



De pestvogel heeft een zalmroze kleur en gele streepjes op de vleugels. Het diertje is ongeveer even groot als een spreeuw en heeft een opvallend kuif. In het verre verleden werd de vogel gezien als brenger van onheil, vandaar ook z'n naam: pestvogel.

