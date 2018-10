Deel dit artikel:













Mogelijke bestuurder (21) vluchtauto Delft langer vast De Breestraat in Delft werd door de politie afgesloten voor onderzoek | Foto: Regio15

DELFT - De 21-jarige Zoetermeerder die wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in Delft op 8 oktober, blijft nog zeker drie maanden vastzitten. Dat heeft de rechter bepaald. De man zou de vluchtauto hebben bestuurd die is gebruikt na de schietpartij in de Breestraat.

Op 8 oktober probeerden twee verdachten op een coffeeshop in de Breestraat te schieten. Toen ze ervandoor gingen op een scooter, schoot de politie. Later werd een 18-jarige man met een schotwond bij het LangeLand ziekenhuis in Zoetermeer afgeleverd. Hij overleed aan zijn verwondingen. Of het om de verdachte ging op wie de politie heeft geschoten, wordt nog onderzocht. De 21-jarige man werd half oktober opgepakt. Het Openbaar Ministerie heeft aanwijzingen dat hij mogelijk de vluchtauto bestuurde die op 8 oktober werd gebruikt. Dinsdag werd bekend dat een 17-jarige Zoetermeerder die vast zit in zelfde zaak dertig dagen langer vast blijft zitten.