Politie massaal naar TU Delft na melding over gewapende man Massale politie-inzet bij het gebouw van de TU Delft. (Foto: Regio15)

DELFT - De politie is woensdag massaal uitgerukt naar de TU Delft. Er zou zich een man met een vuurwapen in de buurt van de universiteit bevinden, maar er is niemand gevonden.

Agenten doorzochten een deel van het gebouw, maar een vuurwapen is niet aangetroffen. Wel waren er veel politieauto's ter plaatse. Inmiddels hebben de agenten besloten weer weg te gaan.