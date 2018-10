Deel dit artikel:













Hooikoortsplant Alsemambrosia in Den Haag: trek hem met wortel en tak eruit

DEN HAAG - De hooikoortsplant Alsemambrosia is in Den Haag aangetroffen. De plant kan heftige allergieklachten veroorzaken. Van oorsprong komt de plant uit Noord-Amerika. Hij is in Nederland terechtgekomen omdat zaadjes ervan in vogelvoer zitten.

De gemeente Den Haag en Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON) raden iedereen aan de planten te verwijderen. Door de plant met handschoenen aan met wortel en al de grond uit trekken. 'En niet de vergissing te maken de plant bij het compost te gooien. De zaden van deze beruchte plant zijn namelijk in staat nog jaren later kiemen.'

De plant is veel in tuinen te vinden, omdat de zaden in vogelvoer en vetbollen zitten. Je vindt de Alsemambrosia daarom vaak rond plekken waar vogels gevoerd worden of vetbollen hebben gehangen. Kom je zelf een Alsemambrosia tegen? Kijk dan hier hoe je dat bij de gemeente Den Haag meldt. Die kan de plant verwijderen. Ook elders in de regio is de plant de afgelopen jaren al aangetroffen.