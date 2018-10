'Eerste voetbalwedstrijd ooit moet worden overgespeeld'

REGIO - We gaan terug naar 1789: meer dan tweehonderd jaar geleden wordt op de grens tussen Noordwijk en Noordwijkerhout de allereerste Nederlandse voetbalwedstrijd ooit gespeeld. Niet zoals we dat nu kennen op een grasveld, met goede belijning en arbitrage. Nee, midden op een weg van vier kilometer lang: de Gooweg.

'Voor zover we weten is deze wedstrijd uniek geweest', zegt Wim Zonneveld, die samen met Jan Luitzen voor het boek 'Hoe voetbal verscheen in Nederland' onderzoek deed naar dit historische duel. Hij is speciaal van Utrecht naar Noordwijk gekomen om te praten over dit stukje geschiedenis. En natuurlijk om de Gooweg te bekijken, nu een doodnormale weg die Noordwijk en Noordwijkerhout met elkaar verbindt.

'Dit is de enige wedstrijd geweest die op deze manier gespeeld is, voor zover we nu weten', vertelt Zonneveld. 'Wie weet duikt er nog eens een keer iets op. In Voorschoten werd in 1878 pas iets gespeeld wat op het voetbal van nu lijkt, bijna honderd jaar later. In een periode van een eeuw was er voor de rest niets anders in Nederland.'



Rugby, maar dan ruwer

Hoe zo'n wedstrijd eruit moet hebben gezien? Ik denk niet dat dat netjes voetbal was', aldus Zonneveld. 'Dat waren groepen jongens die gewoon op elkaar in renden. De bal lag dan in het midden. Denk een beetje aan rugby, maar dan nog wat ruwer, wat harder.'

Zonneveld doet samen met Luitzen al ruim drie jaar onderzoek naar de vroegste Nederlandse voetbalperiode. 'Vorig jaar hebben wij een publicatie naar buiten gebracht over de periode 1880-1900. Naar aanleiding daarvan hebben allerlei mensen contact met ons opgenomen. Eén van die mensen was Jeroen Verhoog uit Noordwijk.'



Een tijdrovende klus

Verhoog vertelde de twee mannen zijn verhaal over de eerste voetbalwedstrijd op Nederlands grondgebied. 'En toen zijn wij gaan onderzoeken wat er precies gebeurd is, die ene dag in Noordwijk.' Een behoorlijk tijdrovende klus. 'Ja, daar gaat ontzettend veel tijd in zitten.'

'Het verhaal over Noordwijk zijn we te weten gekomen door een brievencorrespondentie tussen Engelse leerlingen in Noordwijk en hun moeders', vervolgt Zonneveld. 'Zij stuurden gedichten naar huis toe over hun belevenissen. En daar staat alle informatie over die voetbalwedstrijd in. Dat is hartstikke leuk om te lezen.'



230 jaar geleden

In 2019 is het precies 230 jaar geleden dat deze bijzondere wedstrijd gespeeld is. Politieke partij Puur Noordwijk wil hier aandacht aan schenken en op een bijzondere manier bij stil staan. Raadslid Taetske Visser heeft voorgesteld de wedstrijd in volgend jaar nóg een keer te spelen. 'De gemeente heeft elk jaar een evenemententhema. Voor 2019 is dat cultuur en verbinden. En wat verbindt nou beter dan sport?'

Een antwoord heeft Visser nog niet van de gemeenteraad, maar ze verwacht 'binnen enkele weken' uitsluitsel te krijgen over het voorstel. Voor Zonneveld klinkt het in ieder geval als muziek in de oren. 'Dat lijkt mij een ontzettend leuk idee, maar dan wel op de originele manier, hè. Laat maar wat jongens lekker op elkaar in rennen. Dan zien we wel wat er gebeurt.'

