Haagse VVD wil af van Turkse en Arabische informatie over bijstand

DEN HAAG - De Haagse VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over waarom informatie over taaleisen voor de bijstand op de website van de gemeente in het Arabisch en Turks wordt aangeboden. Sinds 2016 geldt namelijk een wet die vereist dat een bijstandsaanvrager de Nederlandse taal voldoende beheerst. Volgens de VVD geven de buitenlandse teksten een verkeerd signaal aan mensen die de Nederlandse taal moeten leren.

De gedachte achter de wet is dat mensen sneller werk vinden als zij voldoende Nederlands spreken. Als niet aan de minimale taaleis wordt voldaan moeten gemeenten de bijstandsgerechtigde korten op zijn uitkering. Een uitzondering wordt gemaakt als iemand zich voldoende inspant om de taal te leren. Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wees begin dit jaar echter uit dat veel gemeenten niet controleren of bijstandsontvangers de Nederlandse taal machtig zijn.

Voor de Haagse VVD was dit reden om opheldering te vragen over hoe de situatie in Den Haag is. De partij wil weten bij hoeveel bijstandsontvangers er is gecontroleerd en hoeveel uitkeringen zijn gekort of gestopt omdat niet aan de taaleis werd voldaan. Daarnaast vindt de VVD het merkwaardig dat de taaleisregels in het Arabisch en Turks op de site van de gemeente staan. Hier gaat volgens de liberalen een verkeerd signaal van uit. De gemeentelijke website zou hier dan ook op moeten worden aangepast.



Reactie gemeente

Volgens de gemeente staan de teksten op de website om iedereen die een bijstandsuitkering wil aanvragen over de taaleis te informeren, ook als ze hier niet aan voldoen.

'Het doel van de informatieverstrekking is dat de ontvanger weet wat de regels zijn, in dit geval dat hij of zij aan de taaleis moet voldoen om in aanmerking te komen voor (volledige) bijstand. Bij mensen die dat kennisniveau nog niet hebben zal het sturen van informatie in het Nederlands niet tot het gewenste resultaat leiden. Daarom kiezen wij er voor de informatie hierover ook in het Frans, Engels, Turks en Arabisch te verstrekken. Hiermee kunnen aanvragen sneller en beter afgehandeld worden.'

