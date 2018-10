Zeven weken zagen, timmeren en schoonmaken; Boskoopse viswinkel weer open na brand

BOSKOOP - Boskoopse visliefhebbers kunnen vanaf donderdag weer warme kibbeling of een lekker zout harinkje halen bij het Vers Viscentrum. Begin vorige maand verwoestte een brand de zaak van Ruud en Lilian de Haan aan de Zijde in Boskoop. Het kostte zeven weken om alles weer op te knappen.

De viswinkel moest flink gerenoveerd worden na de brand. 'De grootste schade hadden we aan de afzuiginstallatie', vertelt eigenaresse Lillian. 'Op alle produkten in de winkel lag roet en alles was nat geworden door het bluswater.'

Het was voor Ruud flink schrikken toen hij de brand in de winkel ontdekte. 'Op dat moment volg je geen enkel protocol, maar doe je alleen de dingen die automatisch in je op komen', aldus de eigenaar. Hij moest zelf met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis.



'Meteen de schouders eronder'

Het echtpaar wilde na de brand snel de draad weer op te pakken: 'Je kan de tijd niet terugdraaien. Je moet door. We hebben daarom meteen de schouders er onder gezet', vertelt Ruud. Alhoewel de brandhaard redelijk beperkt is gebleven tot de afzuiginstallatie, was de rest van de winkel naar eigen zeggen ook 'een puinhoop'. Daarom hebben Ruud en Lilian besloten om het hele Vers Viscentrum een opknapbeurt te geven.

Beide eigenaren kunnen niet wachten tot hun winkel weer open kan. 'Na zeven weken verbouwen is het zo fijn om weer je eigen ding te kunnen doen', zegt Lilian. Ook Ruud kijkt uit naar dat moment. 'We kunnen straks weer vis verkopen aan onze klanten en bezig zijn met ons beroep'.

