Verdachte van bedreiging meldt zich na beelden in Team West

DEN HAAG - Een man die personeel van een fastfoodrestaurant in Den Haag met een mes zou hebben bedreigd heeft zich woensdag bij de politie gemeld. Dat deed hij nadat het opsporingsprogramma Team West dinsdag beelden toonde waarop hij was te zien.

De bedreiging vond plaats op 16 september bij Burger King aan de Spuistraat in Den Haag. Een personeelslid had de verdachte aangesproken omdat hij patat naar de kassa had gegooid. Toen hij de man vroeg om naar buiten te gaan, ontstond er een discussie. Die liep uit op een vechtpartij tussen personeel en de groep waarmee de verdachte in het restaurant was.

De verdachte trok een mes en bedreigde een personeelslid daarmee. Ook werden een stoel en een wegafzettingsbord naar de medewerker gegooid. De groep vertrok voordat de politie arriveerde.



Beelden in Team West

In Team West toonde de politie beelden van het incident. Alleen de verdachte die het mes trok was daarop herkenbaar te zien. Hij meldde zich woensdagochtend bij een politiebureau in Amsterdam. Daarna is hij naar Den Haag gebracht, waar hij wordt verhoord.