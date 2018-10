Politie zoekt naar vermiste Mona Baartmans in Heinenoord

DEN HAAG - In een bos buiten het dorp Heinenoord, net onder Rotterdam, zoekt de politie naar het lichaam van de vermiste Mona Baartmans. De zoektocht is begonnen na 'een serieuze tip', zo zegt een politiewoordvoerder. Er wordt gezocht in een stuk bos langs de Oude Maas.

De 79-jarige vrouw uit Delft verdween eind september na een bezoek aan haar man in een verzorgingstehuis. Haar 60-jarige zoon zit vast op verdenking van betrokkenheid bij haar verdwijning.

Mona Baartmans bracht zondag 23 september een bezoek aan haar man in verpleeghuis Houtwijk aan de Architect Duikerstraat in Den Haag. Een dag later werd ze door haar andere zoon als vermist opgegeven, nadat ze niet had open gedaan voor de schoonmaakster. Op zondag 30 september is de 60-jarige zoon uit Oud-Beijerland aangehouden als verdachte.

Eerder werd al gezocht in een natuurgebied bij Oud-Beijerland. Heinenoord ligt daar enkele kilometers vanaf. De andere zoon van Mona Baartmans zei een maand geleden al dat hij niet geloofde dat zijn moeder nog in leven is.