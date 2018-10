Stadstheater Zoetermeer ontruimd bij brand: 400 mensen naar buiten

ZOETERMEER - Het stadstheater van Zoetermeer is woensdagavond ontruimd vanwege een brand. Op dat moment waren er ongeveer 400 mensen aanwezig in het gebouw. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden gevallen.

De brand ontstond rond 20.30 uur en is inmiddels onder controle. Een deel van het theater is ook alweer vrijgegeven door de brandweer.

In het theater zijn woensdagavond twee voorstellingen, een dansvoorstelling van Another kind of blue en cabaret van Marc de Hond. Het vuur ontstond in één van de kleedkamers. De kleedkamer brandde volledig uit, andere kleedkamers liepen roetschade op.



Drankje in de foyer

De ongeveer 400 bezoekers werden zonder problemen naar buiten begeleid. Later, toen ze het theater weer in konden, werden ze in de foyer opgevangen met een drankje.

De brandweer heeft nog geen idee wat de brand heeft veroorzaakt, daarnaar wordt nog onderzoek gedaan.

