John Blankensteinprijs volledig in het thema van het voortgezet onderwijs

DEN HAAG - Mensen kunnen zich weer aanmelden voor de John Blankensteinprijs. Het thema van dit jaar is Voortgezet onderwijs. De prijs is vernoemd naar oud-voetbalscheidsrechter Blankenstein en wordt sinds 2009 uitgereikt.

Deze lhbti+-emancipatieprijs, die jaarlijks wordt uitgereikt, is in het leven geroepen door de gemeente Den Haag om bijzondere initiatieven te stimuleren en extra aandacht te geven. De prijs dankt zijn naam aan oud-scheidsrechter John Blankenstein. Hij kwam in het openbaar uit voor zijn homoseksuele geaardheid en heeft daarmee veel betekend voor de lhbti'ers.

Dit jaar staat de prijs volledig in het thema van het voortgezet onderwijs. Volgens de organisatie moet het voortgezet onderwijs een plek zijn waar alle jongeren zich veilig kunnen voelen. 'Voelen de homo's, lesbo's, bi's, transgenders en intersekse personen zich veilig genoeg om uit de kast te komen? Hoe kan de sfeer op scholen worden verbeterd zodat iedereen zichzelf kan zijn, losstaand van welke gender je bent of seksuele voorkeur je hebt. Goede initiatieven kunnen waardevol zijn en als voorbeeld dienen voor vele anderen,' zo zegt het COC Haaglanden, dat de verkiezing organiseert.



Aanmelden

De John Blankensteinprijs wordt uitgereikt op 14 december 2018. Je kan je aanmelden tot 16 november. De winnaar van de John Blankensteinprijs krijgt de eer, een kunstwerk en een mooi bedrag om het initiatief extra te ondersteunen. Vorig jaar viel de prijs in de handen van Scouting De Lier.