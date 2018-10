Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











IN BEELD: Griezelen geblazen in horrorcircus tijdens Halloween Halloween-circus aan de Lunterenstraat in Den Haag. (Foto: Richard Mulder) Halloween-circus aan de Lunterenstraat in Den Haag. (Foto: Richard Mulder) Halloween-circus aan de Lunterenstraat in Den Haag. (Foto: Richard Mulder) Halloween-circus aan de Lunterenstraat in Den Haag. (Foto: Richard Mulder) Halloween-circus aan de Lunterenstraat in Den Haag. (Foto: Richard Mulder) Halloween-circus aan de Lunterenstraat in Den Haag. (Foto: Richard Mulder) Halloween-circus aan de Lunterenstraat in Den Haag. (Foto: Richard Mulder) Halloween-circus aan de Lunterenstraat in Den Haag. (Foto: Richard Mulder) Halloween-circus aan de Lunterenstraat in Den Haag. (Foto: Richard Mulder) Halloween-circus aan de Lunterenstraat in Den Haag. (Foto: Richard Mulder)

DEN HAAG - Horrorclowns, pompoenen, snoep en kinderen. Alle ingrediënten waren weer aanwezig om woendag Halloween te vieren. In het bijzonder voor bewoners van de Lunterenstraat in Den Haag, die voor één dag werd omgetoverd in een horrorcircus. Griezelen geblazen dus...