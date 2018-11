Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nederland Leest van start in Gouda De Chocoladefabriek in Gouda. | Foto: Chocoladefabriek

GOUDA - De jaarlijkse leescampagne Nederland Leest gaat dit jaar van start in Gouda. De aftrap is donderdag in de stadsbibliotheek, gevestigd in De Chocoladefabriek. Het thema van dit jaar is voeding.

Nederland Leest, bedoeld om meer mensen te laten lezen, speelt zich voornamelijk af in de Nederlandse bibliotheken. De organisatie is in handen van de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) in samenwerking met de Vereniging Openbare Bibliotheken. Speciaal voor het thema van dit jaar verschijnt het geschenkboek Je bent wat je leest. Het bevat vijf hoofdstukken geschreven door vijf specialisten: wetenschapper en columnist Rosanne Hertzberger, culinair journalist Joël Broekaert, de Haagse kok Pierre Wind, culinair historica Charlotte Kleyn en auteur Marion Pauw. De onderwerpen die aan de orde komen zijn koken, cultuur en lifestyle, gezondheid, voedingstechnologie en milieu. Het voorwoord is geschreven door auteur Ronald Giphart, ambassadeur van Nederland Leest.

Juniorcampagne Voor basisschoolkinderen in groep 7 en 8 en vmbo-leerlingen in jaar 1 en 2 is een speciale juniorcampagne opgezet. Centraal hierin staat het boek Graaf Sandwich en andere etenswaardigheden van Jan Paul Schutten. Nederland Leest duurt tot 30 november. Op de website nederlandleest.nl staat een overzicht van alle activiteiten. LEES OOK: 'Dit inspireert verschrikkelijk', Chocoladefabriek Gouda scoort als bieb nieuwe stijl