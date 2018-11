Agenten redden hondje van snelweg

DEN HAAG - Agenten hebben in de nacht van woensdag op donderdag een hondje van de snelweg gehaald. Wie het dier herkent, kan de politie bellen.

De hond is door de politie opgevangen en mocht logeren aan het politiebureau Laak. Donderdag gaat het dier mee met de dierenambulance.

Waar de hond van de snelweg is gehaald, heeft de politie niet bekendgemaakt. Op een foto is te zien dat de hond in een hokje op een handdoek zit. Voor zover bekend maakt hij het goed.