Klachten over (ver)bouwende buren? De gemeente Den Haag gaat helpen

DEN HAAG - Klachten over (ver)bouwende buren? Veel Hagenaars ervaren het geboor en gehamer als serieuze overlast. De gemeente Den Haag wil hier iets aan doen en stelt voor om te helpen met het maken van (ver)bouwplannen. Er zal bijvoorbeeld informatie worden gegeven over procedures en regels waarmee mensen die verbouwen rekening moeten houden.

Donderdag start de gemeente met de campagne Bouwen in en met de buurt. 'We hebben als gemeente altijd veel moeite gedaan om tegen projectontwikkelaars te zeggen: praat met de buurt. Maar als mensen zelf een uitbouw maken of hun huis een opknapbeurt geven, hebben we altijd gedacht: dat komt wel goed. Maar je ziet dat er bij buren vaak onduidelijkheid is en soms ruzie. Daarom zeggen we: informeer ze en betrek ze erbij', zegt wethouder Boudewijn Revis (Stadsontwikkeling en Wonen) op Radio West.



Illegaal bouwen

De campagne is geen voorbeeld van bemoeizucht van de gemeente. 'Integendeel, we krijgen te vaak signalen dat het niet goed gaat tussen mensen. Dan worden ze op een goeie dag geconfronteerd met een luidruchtige verbouwing en dan is het mis. Dan bellen ze de gemeente en willen dat die ingrijpt. Het is echter iets tussen mensen. We snappen best dat dit moeilijk is en daarom gaan we ze daarbij helpen.'

Vaak kan de gemeente niks doen als buren last hebben van de verbouwing van een ander. 'Wij kunnen alleen optreden als de eisen uit de bouwvergunning worden overtreden, als er illegaal gebouwd wordt of als er sprake is van een onveilige situatie voor de omgeving. Voor de meeste situaties geldt dat de mensen er samen zelf moeten uitkomen', aldus Revis.



Wie gaat verbouwen, krijgt nu niet ineens bezoek van een gemeentemedewerker. Op de website van de gemeente staan tips en trucs die mensen zelf kunnen toepassen. Er staan voorbeeldbrieven, freecards, een poster, een stappenplan en een voorbeeldplanning.

