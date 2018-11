Milieuvriendelijke weg tussen Poeldijk en Den Haag officieel open

DEN HAAG - De eerste CO2-negatieve weg van Nederland, de N211 tussen Den Haag en Poeldijk, is donderdagochtend officieel in gebruik genomen. CO2-negatief betekent dat de weg stukken minder slecht is voor het milieu dan omdat er allerlei snufjes in zijn aangebracht die ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgas fors minder is dan bij andere wegen.

De weg werd donderdagochtend officieel in gebruik gesteld door gedeputeerde Floor Vermeulen, verkeerswethouder Pieter Varekamp van gemeente Westland en de betrokken aannemers.



'Een weg bouwen kost CO2: we werken met machines en we gebruiken materialen, dus stoten we co2 uit', zegt projectleider Marcel Geleijnse van BAM Infra Nederland. 'Bij de plannen heeft de provincie ons de opdracht gegeven om daar over na te denken: hoe kunnen we daar wat tegen doen?'

Uiteindelijk werd een plan gemaakt om een wegdeel aan te leggen waarmee zowel brandstofbesparing als CO2-reductie kan worden gerealiseerd. 'Dat doen we met meerdere innovaties. Sommige kun je langs de weg zien. Zo hebben we zonnepanelen op de lantaarnpalen aangebracht. Ook op het bushokje zitten zonnepanalen, zodat mensen hun telefoon of tablet kunnen opladen via usb-poort in bankjes.'



Duurzaam

Ook bij de bouw van de weg zelf werden duurzame materialen gebruik, of hergebruikt. 'De oude damwand naast de weg werd gesloopt, die materialen zijn gebruikt in de nieuwe fundering voor de weg', zegt Geleijnse. 'Ook is het asfalt op een lagere temperatuur geproduceerd. Dat scheelt 60 tot 70 graden, en dus een lager gasverbruik. Wat ook helpt is dat het asfalt extra vlak is gelegd, en dat betekent voor weggebruikers een brandstofverbruik dat tot 2,5 procent lager ligt.'



