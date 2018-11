Held Ron krijgt bloemetje van burgemeester na redden 3-jarig meisje

WESTLAND - Ron van Bodegom Smith kreeg woensdag hoog bezoek: burgemeester Agnes van Ardenne-Van der Hoeven van de gemeente Westland kwam hem persoonlijk bedanken dat hij maandag in Naaldwijk een 3-jarig meisje uit een te water geraakte auto redde.

De oud-marinier, die in 's-Gravenzande woont, twijfelde geen moment toen hij maandag voorbij reed en het meisje in de zinkende auto zag. 'Ik zag de auto in het water liggen en ben snel omgekeerd', vertelde hij destijds. In zijn onderbroek ging hij het water in om te proberen het meisje in veiligheid te brengen.

De vrouw van wie de auto was, stond ondertussen de hulpdiensten te bellen. Ze was vergeten de handrem aan te trekken. Van de politie kreeg de in het water staande Van Bodegom Smith een lifehammer, maar dat bleek niet de oplossing. 'Ik sloeg het stalen gedeelte van de lifehammer eruit', weet hij nog. 'Hierdoor was hij onbruikbaar. Daarna heb ik de ruit met mijn hand kapotgeslagen, de gordel losgemaakt en het kind uit de auto gehaald.'



Bloemen en bedankje

Een bijzondere heldendaad, vindt burgemeester Van Ardenne. Daarom kwam ze woensdagavond persoonlijk een grote bos bloemen brengen en sprak ze haar waardering uit voor zijn reddingsactie.

