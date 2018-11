Lange tijd zoekactie naar eigenaar van rugzak op Scheveningen

DEN HAAG - Hulpdiensten waren donderdagochtend op het strand en voor de kust van Scheveningen bezig met een grote zoekactie. Aanleiding was de vondst van een rugzak. Voor de zoektocht waren meerdere boten, een helikopter en een vliegtuig ingezet. Er werd niemand gevonden.

De rugzak zat vol met kleding en lag op het strand. De eigenaar was in geen velden of wegen te bekennen. Naar hem of haar werd lange tijd gezocht, maar tegen het middaguur werd de actie afgeblazen. Er is niemand gevonden.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zocht met diverse reddingsboten voor de kust van Scheveningen. Een helikopter en een vliegtuig cirkelden boven het strand en de politie patrouilleerde langs de kustlijn. De politie neemt de zaak in onderzoek.