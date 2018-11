Voorstellingen Stadstheater Zoetermeer gaan ondanks brandschade gewoon door

ZOETERMEER - De brand in het Stadstheater in Zoetermeer van woensdagavond gooit geen roet in het eten van de voorstellingen die donderdagavond gepland staan. Dat bevestigt Monique Aalbers van het theater. 'De geplande voorstellingen gaan gewoon door.'

De brand ontstond woensdagavond in een van de kleedkamers, niet ver van de grote zaal waar een dansvoorstelling werd opgevoerd. Op dat moment speelde cabaretier Marc de Hond in de kleine zaal. De ontruiming van de honderden bezoekers ging volgens Aalbers zonder problemen.

Over de oorzaak van de brand wil het Stadstheater niks kwijt. 'De schade-expert is aan het werk, we wachten op de afwikkeling', zegt Aalbers.



Ernstig

Pas na de voorstelling hoorde De Hond hoe ernstig de situatie was. 'Ik heb nog gegrapt dat de show met de brandweermannen één grote act was, of ghostbusters voor halloween. Bleek later dat die mensen serieus een brand aan het blussen waren.'

Na 40 minuten werd de voorstelling van Marc de Hond in de kleine zaal hervat. De dansvoorstelling van Another Kind of Blue werd afgelast omdat er veel rook en stank hing bij de grote zaal. 'We zijn in overleg met het impressariaat van de dansgroep', zegt Aalbers. 'Hopelijk lukt het nog om een alternatieve datum te vinden voor de voorstelling.' Lukt dat niet of zijn bezoekers verhinderd, dan krijgen ze hun geld terug.



Voorstellingen

Donderdagavond gaan de voorstellingen dus gewoon door. In de kleine zaal staan Remko Vrijdag en Martine Sandifort met hun cabaretvoorstelling 'Voorlopig voor altijd' op de planken. In de grote zaal zal de thrillermusical 'Schild' te zien zijn.

