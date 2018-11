Delen van gevel Haags cultuurcomplex moeten mogelijk aangepast

DEN HAAG - De delen van gevels van het Haagse cultuurcomplex die inmiddels al zijn geplaatst, moeten misschien weer worden aangepast. De bouwcombinatie Cadanz heeft het ontwerp van de vingers - zoals ze vaak worden genoemd - veranderd, zonder daarover de welstandscommissie in te lichten. En die vindt de aanpassingen niet mooi.

Dat blijkt uit de kwartaalrapportage over de bouw van het nieuwe onderkomen van onder meer het Residentie Orkest, Nederlands Danstheater en Koninklijk Conservatorium die wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) aan de gemeenteraad heeft gezonden.

Het plaatsen van die eerste gevelkolommen, eind augustus van dit jaar, werd gevierd met een klein feestje. Maar, schrijft Revis nu: 'Deze kolommen zijn op detailniveau enigszins anders dan op de tekeningen die eerder met de welstandscommissie zijn gedeeld.' Het gaat over – om precies te zijn – de wijze waarop de groeven in die kolommen bij elkaar komen. Die wijzigingen waren volgens bouwer Cadanz nodig om te voorkomen dat er strepen zouden ontstaan door vuil. Het risico daarop zou in het oorspronkelijk ontwerp te groot zijn.



Grote gevolgen

Maar de welstandscommissie vindt het nieuwe ontwerp niet mooi en heeft gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om de kolommen nu aan te passen, zodat ze meer op het oorspronkelijke ontwerp lijken. De bouwer is nu aan het bekijken of dat kan. Maar dat heeft grote gevolgen. Want ondertussen zijn alle vijftig kolommen al gemaakt. 'Het is dus geen kwestie van een tekening aanpassen,' aldus Revis. Bovendien zijn de kolommen nodig voor het dragen van de vloeren. De bouw is nu zover gevorderd dat die nu gaan worden gebouwd. Daarom kan er ook niet worden gestopt met het monteren van de kolommen. Dat betekent dat ze achteraf nog moeten worden aangepast. En dat brengt wellicht ook weer risico’s met zich mee.

Het aanpassen van die kolommen was voor architect Jo Coenen reden om zich terug te trekken als 'supervisor' van de bouw van het cultuurcomplex. Revis benadrukt in zijn brief dat Coenen wel betrokken blijft bij het inrichten van het gebied rond het complex.



Twee torens

De wethouder maakt in het verslag ook bekend dat snel kan worden begonnen met de bouw van twee van de torens die naast het cultuurcomplex komen te staan. Hierin komen 456 huurwoningen en ruimte voor bijvoorbeeld horeca en winkels. Omdat er een veiligheidszone rond de bouwplaats moet komen, heeft dat enorme gevolgen voor het verkeer. Een groot deel van de drukke naastgelegen Schedeldoeksshaven moet worden afgesloten. 'De beschikbare ruimte wordt met tweederde ingeperkt,' aldus de wethouder. De gemeente is nog in overleg met onder meer de HTM hoe dit moet worden opgelost.Bovendien moeten er vanwege die veiligheidszone nog eens 22 bomen worden gekapt.