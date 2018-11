Eén leerling wacht nog steeds op plekje in brugklas: rest Haagse scholieren geplaatst

DEN HAAG - Voor één leerling uit Den Haag die dit jaar wilde beginnen op de middelbare school is nog steeds geen plek gevonden. Bijna alle andere leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs die naar de brugklas gingen, konden afgelopen jaar worden geplaatst op de school die zij zelf hadden uitgekozen. Dat blijkt uit een evaluatie die de Haagse wethouder Saskia Bruines (D66) naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Den Haag moest afgelopen zomer bijna 6600 basisschoolleerlingen een plek geven op een middelbare school. Maar niet iedereen kan terecht op een school van zijn of haar keuze. De laatste jaren gold dat je je maar bij één school mocht inschrijven. Wanneer daar teveel aanmeldingen waren, moest er worden geloot. Wel konden scholen voorkeursregels toepassen, zoals de toelating van kinderen die al een broertje of zusje op die school hebben zitten.

Die procedure bleek in strijd met de wet en moest worden aangepast. Sinds afgelopen voorjaar mag je een voorkeurslijst maken en is een aantal voorkeursregels geschrapt. Zo geldt er geen voorkeur meer voor kinderen die dicht bij een school wonen.



Twee rondes

Volgens de nieuwe regels wordt er met twee rondes gewerkt. Leerlingen en ouders maken een voorkeurslijst van scholen die zij inleveren bij de nummer één op hun lijst. Als er meer aanmeldingen zijn dan plek, mogen er maximaal drie voorkeursregels worden toegepast. De kinderen die niet worden geplaatst, gaan naar een andere school van hun lijst die nog wel plaats heeft.

Uit de evaluatie van wethouder Bruines blijkt dat meer kinderen al in de eerste ronde zijn geplaatst op een school van hun eigen keuze, dan vorig jaar toen de 'oude regels' nog golden. Alleen komen de kinderen niet vaak op de nummer één op hun wensenlijstje terecht. Op zeven scholen moest er worden geloot.



Laatste der Mohikanen

Eén leerling zit nog steeds thuis, voor hem of haar is nog steeds geen plek gevonden.

Volgens een woordvoerder van wethouder Bruines komt dat door een combinatie van persoonlijke omstandigheden en miscommunicatie tussen instanties. Inmiddels is er wel een school gevonden. Binnen enkele weken vindt daarover een gesprek plaats tussen de school, de leerling en de ouders.